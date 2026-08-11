Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP
El español Jódar derrotó a Fils en Montreal y acaricia el Top 10
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| Periodista Digital: EFE
El español Rafa Jódar clasificó este martes a las semifinales del Masters 1.000 de Canadá en Montreal tras derrotar por segunda vez en dos semanas al francés Arthur Fils, un triunfo con el que escala provisionalmente al puesto 11 del mundo.
Jódar, oficialmente 15° de la ATP, derrotó a Fils (24°) por 7-6 (5) y 6-3 en una hora y 42 minutos. En semifinales, se enfrentará al estadounidense Brandon Nakashima (31°), que se deshizo también este martes del italianoargentino Luciano Darderi (22°) por 6-2 y 6-3.
Para Jódar, la de Montreal será la cuarta semifinal del año, el de su debut en el circuito, después de Marrakech (campeón), Barcelona y Washington (finalista).