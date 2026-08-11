Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago6.8°
Humedad76%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

El español Jódar derrotó a Fils en Montreal y acaricia el Top 10

Publicado:
| Periodista Digital: EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El español Rafa Jódar clasificó este martes a las semifinales del Masters 1.000 de Canadá en Montreal tras derrotar por segunda vez en dos semanas al francés Arthur Fils, un triunfo con el que escala provisionalmente al puesto 11 del mundo.

Jódar, oficialmente 15° de la ATP, derrotó a Fils (24°) por 7-6 (5) y 6-3 en una hora y 42 minutos. En semifinales, se enfrentará al estadounidense Brandon Nakashima (31°), que se deshizo también este martes del italianoargentino Luciano Darderi (22°) por 6-2 y 6-3.

Para Jódar, la de Montreal será la cuarta semifinal del año, el de su debut en el circuito, después de Marrakech (campeón), Barcelona y Washington (finalista).

contenido de servicio
Las + leídas