Fritz dejó en el camino a Zverev y se citó con Tiafoe en la final de Halle

El estadounidense Taylor Fritz derrotó al alemán Alexander Zverev por 6-7, 6-4 y 7-5 en la semifinal del torneo ATP 500 de Halle, disputado sobre hierba y se clasificó a la final, donde se medirá ante su compatriota Frances Tiafoe.

Zverev, primer cabeza de serie y favorito local, buscaba mantener su buena inercia tras Roland Garros. Por su parte, Fritz venía de perder la final de Stuttgart ante Ben Shelton, a quien eliminó precisamente en los cuartos de final de este torneo para citarse con el alemán.

En el primer set, Zverev tomó la delantera al quebrar el servicio de su rival para ponerse 3-1, pero el estadounidense reaccionó recuperando el quiebre para el 3-3. Tras mantener la paridad con solvencia, el parcial se definió en una muerte súbita que se llevó el alemán por 7-4 tras un error clave de Fritz.

La segunda manga mantuvo la igualdad con servicios firmes por ambas partes. Sin embargo, en el noveno juego, Fritz aprovechó un punto de quiebre para ponerse 5-4 arriba y posteriormente cerró el set con su saque (6-4) para forzar el parcial definitivo.

El tercer set repitió la tónica de los anteriores hasta el empate 5-5. En ese momento, Fritz logró romper el servicio de Zverev en su tercera oportunidad para adelantarse 6-5 y sentenció el encuentro en el juego siguiente con su saque (7-5), evitando una nueva muerte súbita.

En el partido por el título, Fritz se enfrentará a Frances Tiafoe, número 26 del mundo. Tiafoe superó en la otra semifinal al invitado alemán Daniel Altmaier por un cómodo 6-1 y 6-3.