Jannik Sinner arrasó en su debut en Montecarlo y estiró su invicto en torneos Masters 1.000

Jannik Sinner no tuvo problemas en su transición a la pista de arcilla y debutó con una contundente victoria por 6-3 y 6-0 ante el francés Ugo Humbert en el Masters 1.000 de Montecarlo, en un partido que resolvió en apenas 64 minutos.

El actual número dos del mundo estiró a 18 su racha de triunfos consecutivos en torneos Masters 1.000. Además, de conseguir el título en el certamen monegasco, alcanzará la cima del ranking mundial de la ATP.

El italiano de 24 años llegó a Montecarlo tras conquistar los torneos de Indian Wells y Miami, logrando el "Sunshine Double" sin perder ningún parcial.

Con su victoria en arcilla, acumula 36 sets ganados de forma consecutiva en la categoría, sumando su registro desde el Masters de París de la temporada pasada.

Sinner, que no disputó la edición anterior de este campeonato por estar suspendido por dopaje, cedió solo tres juegos en el primer set y se mostró intratable en la segunda manga, donde apenas perdió seis puntos para asegurar su pase a la tercera ronda.

En su próximo desafío, el italiano se enfrentará al ganador del duelo entre el argentino Francisco Cerúndolo y el checo Tomas Machac.