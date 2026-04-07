Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

Jannik Sinner arrasó en su debut en Montecarlo y estiró su invicto en torneos Masters 1.000

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El tenista italiano superó al francés Ugo Humbert por 6-3 y 6-0 en 64 minutos, logrando su decimoctava victoria consecutiva en torneos de esta categoría y manteniendo su racha sin ceder sets.

Jannik Sinner arrasó en su debut en Montecarlo y estiró su invicto en torneos Masters 1.000
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Jannik Sinner no tuvo problemas en su transición a la pista de arcilla y debutó con una contundente victoria por 6-3 y 6-0 ante el francés Ugo Humbert en el Masters 1.000 de Montecarlo, en un partido que resolvió en apenas 64 minutos.

El actual número dos del mundo estiró a 18 su racha de triunfos consecutivos en torneos Masters 1.000. Además, de conseguir el título en el certamen monegasco, alcanzará la cima del ranking mundial de la ATP.

El italiano de 24 años llegó a Montecarlo tras conquistar los torneos de Indian Wells y Miami, logrando el "Sunshine Double" sin perder ningún parcial.

Con su victoria en arcilla, acumula 36 sets ganados de forma consecutiva en la categoría, sumando su registro desde el Masters de París de la temporada pasada.

Sinner, que no disputó la edición anterior de este campeonato por estar suspendido por dopaje, cedió solo tres juegos en el primer set y se mostró intratable en la segunda manga, donde apenas perdió seis puntos para asegurar su pase a la tercera ronda.

En su próximo desafío, el italiano se enfrentará al ganador del duelo entre el argentino Francisco Cerúndolo y el checo Tomas Machac.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada