Jannik Sinner se coronó por primera vez en Indian Wells tras tumbar a Daniil Medvedev

El italiano Jannik Sinner, número dos del mundo, impuso su categoría y se coronó por primera vez campeón del Masters 1.000 de Indian Wells, disputado en California, tras vencer en sets corridos al ruso Daniil Medvedev (11°).

En un duelo muy parejo, el italiano, de 24 años, venció por 7-6(6) y 7-6(4), exhibiendo un alto nivel de tenis en casi dos horas de encuentro.

Sinner, que tuvo un problema en un pie al comienzo del encuentro, sin mayores consecuencias, consiguió dos quiebres en el séptimo juego, pero Medvedev logró anular ambas y llevó el partido al desempate.

El equilibrio fue evidente incluso en el 'tie-break', cuando ambos jugadores mantuvieron sus turnos al saque hasta el 6-6. Medvedev anuló la primera bola de set del italiano con el saque, pero en el punto siguiente entregó el servicio.

Sinner hizo valer ese minibreak y se llevó el primer set por 7-6(6) cuando el cronómetro marcaba exactamente una hora.

En la segunda parte, el guión no cambió. Los dos tenistas se encomendaron a sus saques y no hubo quiebre alguno. Fue necesario un nuevo desempate para dirimir la manga.

Y esta vez Medvedev lo tuvo todo a favor. Se puso arriba 3-0 y 4-1, con dos turnos al saque por aprovechar. Pero Sinner tuvo una reacción contundente. Encadenó seis puntos consecutivos y selló la victoria con un definitivo 7-4 para levantar al cielo su primer título en Indian Wells con una racha abierta de 22 sets seguidos a favor.

Sinner incrementó a 11 su racha de victorias consecutivas en los Masters 1.000, después de cerrar 2025 con un triunfo en París.

Con el triunfo, Sinner también hizo historia, se convirtió en el tenista más joven en ganar todos todos los torneos importantes de pista dura en el circuito ATP: Indian Wells, Miami, Canadá, Cincinnati, Shanghai, París Bercy, el Torneo de Maestros de Turín, el Abierto de Australia y el US Open.

Además, de Sinner, los únicos tenistas que han ganado los torneos importantes de pista dura son el retirado Roger Federer y Novak Djokovic.

Fue el título número 25 de la carrera de Sinner y la victoria número 100 en los Masters 1.000, en los que tiene un balance de 100 victorias y 29 derrotas.