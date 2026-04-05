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Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

Mariano Navone conquistó en Bucarest su primer título ATP

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / EFE

El tenista argentino consiguió su primer título en el circuito.

Mariano Navone conquistó en Bucarest su primer título ATP
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El tenista argentino Mariano Navone (60°) se coronó campeón del ATP 250 de Bucarest, tras derrotar al español Daniel Mérida (136°) por 6-2, 4-6 y 7-5.

En el primer set, el trasandino logró quebrar dos veces el saque de su rival y se quedó con facilidad el parcial.

En una irregular segunda manga, el madrileño recibió tres quiebres en su servicio, pero quebró en cuatro oportunidades para igualar el cotejo.

En el definitivo tercer set, la "nave" consiguió tres rupturas y se llevó el partido en dos horas y 18 minutos.

Este es el primer título ATP para Navone y este lunes aparecerá en el puesto 42 del ranking mundial.

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