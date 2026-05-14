Medvedev remontó ante Landaluce y desafiará a Jannik Sinner en Roma

El ruso Daniil Medvedev eliminó este jueves al español Martín Landaluce en los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma, tras remontar por 1-6, 6-4 y 7-5 en un intenso partido de dos horas y 23 minutos.

Landaluce, de gran arranque, dominó con autoridad el primer set y llegó a ilusionarse con las primeras semifinales de su carrera en esta categoría, pero Medvedev ajustó su juego, aprovechó su experiencia y logró equilibrar el duelo después de una segunda manga marcada por una interrupción de 15 minutos por lluvia.

El español volvió a dar pelea en el tercer set e incluso salvó tres puntos de partido, aunque el ruso terminó imponiendo su oficio para alcanzar su decimoctava semifinal de Masters 1000. Ahora, Medvedev enfrentará al italiano Jannik Sinner, máximo favorito del torneo y número uno del mundo.