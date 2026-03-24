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Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

Sinner despachó al verdugo de Tabilo y avanzó a cuartos de final en el Masters de Miami

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El italiano venció al estadounidense Alex Michelsen en sets corridos.

Sinner despachó al verdugo de Tabilo y avanzó a cuartos de final en el Masters de Miami
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El tenista italiano Jannik Sinner, número dos del ranking mundial, avanzó a los cuartos de final del Masters 1.000 de Miami, tras vencer al verdugo de Alejandro Tabilo (41°), el estadounidense Alex Michelsen (40°).

Sinner, principal favorito en el torneo tras la eliminación de Carlos Alcaraz (1°), necesitó una hora y 41 minutos para imponerse por 7-5 y 7-6(4) ante el norteamericano

En la primera manga, el nacido en San Candido logró quebrar una vez el servicio a su rival, lo que le permitió quedarse con el parcial.

En un disputado segundo set, ambos jugadores se quebraron el servicio una vez y el parcial se definió en tie break, donde el europeo sacó a lucir su jerarquía y se llevó el encuentro.

El siguiente rival de Sinner en cuartos de final del Miami Open saldrá del vencedor del duelo entre el francés Terence Atmane (53°) y el estadounidense Frances Tiafoe (20°).

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