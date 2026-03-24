Sinner despachó al verdugo de Tabilo y avanzó a cuartos de final en el Masters de Miami
El italiano venció al estadounidense Alex Michelsen en sets corridos.
El italiano venció al estadounidense Alex Michelsen en sets corridos.
El tenista italiano Jannik Sinner, número dos del ranking mundial, avanzó a los cuartos de final del Masters 1.000 de Miami, tras vencer al verdugo de Alejandro Tabilo (41°), el estadounidense Alex Michelsen (40°).
Sinner, principal favorito en el torneo tras la eliminación de Carlos Alcaraz (1°), necesitó una hora y 41 minutos para imponerse por 7-5 y 7-6(4) ante el norteamericano
En la primera manga, el nacido en San Candido logró quebrar una vez el servicio a su rival, lo que le permitió quedarse con el parcial.
En un disputado segundo set, ambos jugadores se quebraron el servicio una vez y el parcial se definió en tie break, donde el europeo sacó a lucir su jerarquía y se llevó el encuentro.
El siguiente rival de Sinner en cuartos de final del Miami Open saldrá del vencedor del duelo entre el francés Terence Atmane (53°) y el estadounidense Frances Tiafoe (20°).