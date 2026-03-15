Sinner igualó histórico registro de Federer y Djokovic en torneos de pista dura tras ganar Indian Wells
El italiano ha ganado los nueve torneos más importantes de esta superficie.
El italiano ha ganado los nueve torneos más importantes de esta superficie.
El italiano Jannik Sinner, número dos del ranking mundial, ganó este domingo el título de Indian Wells e hizo historia, igualando un registro de los legendarios Roger Federer y Novak Djokovic.
Con su victoria en California ante el ruso Daniil Medvedev (11°), Sinner logró conseguir en su palmarés todos los títulos de los torneos más importantes de pista dura: Los seis torneos Masters 1.000, las Finales ATP, y los dos Grand Slams que se juegan en esta superficie, el Abierto de Australia y el US Open.
Sinner ganó su primer Masters 1.000 en el torneo de Toronto en 2023, y desde entonces demoró tres temporadas en ganar todos los títulos de pista dura, y con apenas 24 años.
Federer logró este hito cuando tenía 33 años, cuando ganó el Masters de Shanghai en 2014; y Djokovic cuando tenía 31, venciendo al propio Federer en la final de Cincinnati en 2018.
Los títulos que ganado Sinner en pista dura: