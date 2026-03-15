Sinner igualó histórico registro de Federer y Djokovic en torneos de pista dura tras ganar Indian Wells

El italiano Jannik Sinner, número dos del ranking mundial, ganó este domingo el título de Indian Wells e hizo historia, igualando un registro de los legendarios Roger Federer y Novak Djokovic.

Con su victoria en California ante el ruso Daniil Medvedev (11°), Sinner logró conseguir en su palmarés todos los títulos de los torneos más importantes de pista dura: Los seis torneos Masters 1.000, las Finales ATP, y los dos Grand Slams que se juegan en esta superficie, el Abierto de Australia y el US Open.

Sinner ganó su primer Masters 1.000 en el torneo de Toronto en 2023, y desde entonces demoró tres temporadas en ganar todos los títulos de pista dura, y con apenas 24 años.

Federer logró este hito cuando tenía 33 años, cuando ganó el Masters de Shanghai en 2014; y Djokovic cuando tenía 31, venciendo al propio Federer en la final de Cincinnati en 2018.

Los títulos que ganado Sinner en pista dura: