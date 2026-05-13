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Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

[VIDEO] La viral reacción de Medvedev ante el divertido calentamiento de Tirante en Roma

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El ruso tuvo una actitud que contrastó totalmente con el argentino.

[VIDEO] La viral reacción de Medvedev ante el divertido calentamiento de Tirante en Roma
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El ruso Daniil Medvedev y el argentino Thiago Tirante fueron protagonistas de una imagen que se viralizó en redes sociales, en la previa del partido en octavos de final del Masters de Roma.

Justo previo al duelo, en el túnel antes de salir a la cancha, Medvedev estaba esperando con tranquilidad y expresión fría, contrastando totalmente con Tirante, quien realizó una serie de ejercicios de calentamiento para enfrentar al exnúmero uno del mundo.

El video de inmediato se difundió en las redes sociales de Tennis TV, generando millones de visitas en un solo día.

En lo deportivo, los movimientos no le resultaron a Tirante, ya que perdió con un rotundo 6-3 y 6-2 en menos de una hora y media de partido ante el ruso.

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