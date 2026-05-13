[VIDEO] Por culpa de la Copa Italia: Duelo de Darderi y Jodar tuvo una insólita interrupción en Roma

Una insólita situación ocurrió este miércoles durante el partido del italiano Luciano Darderi (20° en el ranking ATP) y el español Rafael Jodar (34°) en cuartos del Masters de Roma, ya que fue interrumpido varios minutos en el Foro Itálico, debido al humo provocado por los fuegos artificiales que lanzaron en el Estadio Olímpico, a 500 metros de distancia, por la final de la Copa Italia que ganó Inter de Milán a Lazio.

El humo impidió que se pudiera jugar con normalidad y que el ojo de halcón funcionara correctamente, obligando a detener las acciones, cuando el español ganaba por 6-5 el primer set.

El parón duró 20 minutos y afectó a Jodar, ya que Darderi remontó, forzó el tiebreak y terminó ganando el primer set.

En la segunda manga, Jodar pudo igualar al ganar por 7-5, pero finalmente el español sucumbió de forma increíble por 6-0 en el tercer set y perdió el partido ante Darderi, ovacionado por el público local.

En semifinales, Darderi enfrentará al noruego Casper Ruud (25°), quien eliminó al ruso Karen Khachanov (15°) por 6-1, 1-6 y 6-2.