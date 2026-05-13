[VIDEO] Por culpa de la Copa Italia: Duelo de Darderi y Jodar tuvo una insólita interrupción en Roma
El humo causado por los fuegos artificiales en el Estadio Olímpico afectó el partido de tenis en el Foro Itálico.
El humo causado por los fuegos artificiales en el Estadio Olímpico afectó el partido de tenis en el Foro Itálico.
Una insólita situación ocurrió este miércoles durante el partido del italiano Luciano Darderi (20° en el ranking ATP) y el español Rafael Jodar (34°) en cuartos del Masters de Roma, ya que fue interrumpido varios minutos en el Foro Itálico, debido al humo provocado por los fuegos artificiales que lanzaron en el Estadio Olímpico, a 500 metros de distancia, por la final de la Copa Italia que ganó Inter de Milán a Lazio.
El humo impidió que se pudiera jugar con normalidad y que el ojo de halcón funcionara correctamente, obligando a detener las acciones, cuando el español ganaba por 6-5 el primer set.
El parón duró 20 minutos y afectó a Jodar, ya que Darderi remontó, forzó el tiebreak y terminó ganando el primer set.
En la segunda manga, Jodar pudo igualar al ganar por 7-5, pero finalmente el español sucumbió de forma increíble por 6-0 en el tercer set y perdió el partido ante Darderi, ovacionado por el público local.
En semifinales, Darderi enfrentará al noruego Casper Ruud (25°), quien eliminó al ruso Karen Khachanov (15°) por 6-1, 1-6 y 6-2.