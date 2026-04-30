Zverev venció a Cobolli y jugará su cuarta semifinal en el Masters de Madrid

El alemán Alexander Zverev (3°) cumplió con su condición de segundo favorito y tras imponerse por 6-1 y 6-4 al italiano Flavio Cobolli (13°) se situó en la cuarta semifinal de su carrera en el Masters 1000 de Madrid que el sábado disputará ante el belga Alexander Blockx (69°).

El germano, tercer jugador del mundo y dos veces campeón en Madrid, en el 2018 y 2021 y otra más finalista, en el 2022, logró situarse en su séptimo torneo Masters 1000 de los últimos ocho.

Fue la revancha de Zverev que semanas atrás cayó contra el transalpino en el torneo de Múnich en el que Cobolli fue finalista. Una victoria contundente, encarrilada con un 6-1 en el primer set y una rotura en el noveno juego del segundo que selló la victoria después de una hora y media.

"No ha sido ninguna revancha con Flavio. Tengo una grandísima relación con él y es uno de mis favoritos en el circuito. Jugué un gran primer set y el estuvo peor", dijo el alemán.

Alexander Zverev selló su vigésima séptima semifinal de un Masters 1000 y buscará la cuarta final en Madrid ante el belga Alexander Blockx que ganó al vigente campeón, el noruego Casper Ruud por un doble 6-4.