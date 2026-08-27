Alejandro Tabilo conoció a su rival para el estreno en el cuadro principal del US Open

El tenista chileno Alejandro Tabilo (28° del ranking ATP) ya tiene rival confirmado para su debut en el cuadro principal del US Open, cuarto y último torneo de Grand Slam de la temporada, luego de que este jueves se realizara el sorteo del cuadro estelar en Nueva York.

La primera raqueta nacional, quien entra como el 25° cabeza de serie, fue emparejado en la primera ronda con el alemán Yannick Hanfmann (54°).

Ambos se han visto las caras en tres ocasiones durante el presente año: El zurdo salió victorioso en el ATP 250 de Buenos Aires y en la segunda ronda del Masters 1.000 de Roma, mientras que el germano festejó en la fase de grupos de las Finales de Copa Davis en Zhuhai.

En caso de imponerse en su estreno, el chileno enfrentará en segunda fase al ganador de la llave entre el australiano Alexei Popyrin (130°) y un jugador proveniente de la qualy o lucky loser.

Más adelante, en el horizonte de una eventual tercera ronda, asoma una dura prueba para Tabilo, ya que podría cruzarse con el alemán Alexander Zverev, actual número dos del planeta y uno de los grandes favoritos del certamen.