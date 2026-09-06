Alex Michelsen eliminó a Tomás Etcheverry y avanzó a cuartos del US Open

El estadounidense Alex Michelsen (46° del ranking ATP) avanzó este domingo a los cuartos de final del US Open luego de derrotar por 7-6 (8), 6-4 y 6-4 al argentino Tomás Etcheverry (32°).

Michelsen mantuvo así su gran campaña en Nueva York, donde todavía no ha perdido un set, y puso fin al recorrido de Etcheverry, quien venía de superar en la ronda anterior a su compatriota Mariano Navone.

Con la clasificación entre los ocho mejores del último Grand Slam de la temporada, el norteamericano esperará ahora por el ganador del duelo entre Daniil Medvedev y Frances Tiafoe.