Aryna Sabalenka sobrevivió a una dura batalla y avanzó a semifinales del US Open

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka (1ª del ranking WTA) se instaló en las semifinales del US Open tras salir airosa de una intensa y extenuante batalla en la pista central "Arthur Ashe", derrotando en tres sets a la checa Linda Noskova en la ronda de las ocho mejores.

En el primer capítulo, la número uno del mundo impuso sus términos con un juego agresivo y tomó una rápida ventaja de 3-0. Aunque Noskova reaccionó e igualó las acciones 5-5 para forzar el desempate, Sabalenka mostró solidez en el tie break y se quedó con la manga por 7-6 (1).

El trámite cambió drásticamente en el segundo episodio. La jugadora checa elevó su nivel ante una errática Sabalenka, que cedió terreno con su servicio. Firme desde el fondo de la cancha, Noskova concretó los quiebres necesarios para emparejar el encuentro con un categórico 6-3.

La tensión se apoderó de la manga definitiva, donde la checa volvió a golpear primero y se colocó 4-2 arriba. Sin embargo, Sabalenka apeló a su jerarquía para recuperar el quiebre, emparejar 4-4 y estirar la definición a un dramático tie break, donde finalmente cerró la victoria con parciales de 7-6 (1), 3-6 y 7-6 (7).

Con este sufrido triunfo en Nueva York, la bielorrusa dio un nuevo paso en su meta de defender la cima del circuito y esperará en la ronda de las cuatro mejores a la vencedora del choque estadounidense entre Jessica Pegula y Emma Navarro.