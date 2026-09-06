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Tópicos: Deportes | Tenis | US Open

Ben Shelton pulverizó a Tsitsipas y se citó con Alcaraz en cuartos del US Open

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El estadounidense se impuso en sets corridos al griego y se instaló entre los ocho mejores del último Grand Slam de la temporada.

Ben Shelton pulverizó a Tsitsipas y se citó con Alcaraz en cuartos del US Open
 EFE
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El estadounidense Ben Shelton (9° del ranking ATP) firmó una contundente actuación para derrotar por 6-2, 6-3 y 6-4 a Stefanos Tsitsipas y avanzar a los cuartos de final del US Open.

Shelton dominó de principio a fin, no cedió su servicio y consiguió cuatro quiebres durante el encuentro para despachar al griego en sets corridos. El norteamericano confirmó así su gran campaña en Flushing Meadows y volvió a instalarse entre los ocho mejores del torneo.

En la próxima ronda tendrá un desafío mayor, ya que enfrentará al español Carlos Alcaraz (3°), defensor del título, quien previamente superó por 6-4, 6-3 y 6-4 al estadounidense Tommy Paul. El vencedor de ese duelo avanzará a las semifinales del certamen neoyorquino.

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