Carlos Alcaraz arrolló a Tommy Paul y avanzó a cuartos del US Open

El tenista español Carlos Alcaraz avanzó este domingo a los cuartos de final del US Open luego de derrotar por 6-4, 6-3 y 6-4 al estadounidense Tommy Paul en dos horas y 21 minutos de juego.

El murciano aprovechó una oportunidad de quiebre con el marcador 5-4 para quedarse con el primer set y luego tomó el control definitivo del encuentro, con dos rupturas tempranas en la segunda manga que le permitieron encaminar la victoria.

Alcaraz mantuvo su solidez en el tercer parcial, quebró el servicio de Paul en el tercer juego y cerró nuevamente por 6-4. Con el resultado, extendió a 17 su racha de triunfos consecutivos en torneos de Grand Slam y disputará su quinto cuarto de final en Flushing Meadows.

El defensor del título enfrentará en la siguiente ronda al ganador del duelo entre Ben Shelton y Stefanos Tsitsipas, en busca de avanzar nuevamente a las semifinales del certamen estadounidense.