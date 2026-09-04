Carlos Alcaraz despachó a Yibing Wu y se instaló en octavos del US Open

El español Carlos Alcaraz, tercero del ranking mundial, ratificó su condición de segundo favorito y avanzó a los octavos de final del US Open, último Grand Slam de la temporada, tras despachar al chino Yibing Wu (113°).

Alcaraz tuvo que batallar ante el juego agresivo del asiático en la pista dura en Nueva York, pero logró imponer sus condiciones y venció por 6-3, 6-4 y 6-1 en dos horas y 20 minutos de juego.

"Jugué agresivo, con inteligencia y, de lo que estoy más contento, es de que en los momentos más difíciles creo que lo hice todo bien. Podría ser mejor, sí, claro que podría ser mejor. Pero, en general, estoy muy orgulloso y satisfecho con mi rendimiento", declaró Alcaraz tras el partido.

En octavos de final, Alcaraz enfrentará al estadounidense Tommy Paul (21°), quien necesitó cinco parciales para batir al kazajo Alexander Bublik (16°).