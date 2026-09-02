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Tópicos: Deportes | Tenis | US Open

Carlos Alcaraz evitó una sorpresa de Jaime Faria y avanzó a tercera ronda en el US Open

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Autor: Redacción Cooperativa

El español tuvo que remontar tras perder el primer set ante el portugués.

Carlos Alcaraz evitó una sorpresa de Jaime Faria y avanzó a tercera ronda en el US Open
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El español Carlos Alcaraz, tercero en el ranking mundial y defensor del título, evitó sorpresas este miércoles y avanzó a la tercera ronda del US Open, último Grand Slam de la temporada, tras remontar ante el portugués Jaime Faria (72°).

Alcaraz fue sorprendido en el primer, pero su reacción fue soberbia, imponiéndose por 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2 en dos horas y 40 minutos de partido en la cancha principal, en el "Arthur Ashe" Stadium en Nueva York.

El español, dos veces campeón del US Open (2022 y 2025), enfrentará en la tercera ronda al chino Yibing Wu (113°), quien eliminó al australiano James Duckworth (71°) por 7-5, 6-3 y 6-1.

 

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