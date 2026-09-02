Carlos Alcaraz evitó una sorpresa de Jaime Faria y avanzó a tercera ronda en el US Open
El español tuvo que remontar tras perder el primer set ante el portugués.
El español tuvo que remontar tras perder el primer set ante el portugués.
El español Carlos Alcaraz, tercero en el ranking mundial y defensor del título, evitó sorpresas este miércoles y avanzó a la tercera ronda del US Open, último Grand Slam de la temporada, tras remontar ante el portugués Jaime Faria (72°).
Alcaraz fue sorprendido en el primer, pero su reacción fue soberbia, imponiéndose por 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2 en dos horas y 40 minutos de partido en la cancha principal, en el "Arthur Ashe" Stadium en Nueva York.
El español, dos veces campeón del US Open (2022 y 2025), enfrentará en la tercera ronda al chino Yibing Wu (113°), quien eliminó al australiano James Duckworth (71°) por 7-5, 6-3 y 6-1.