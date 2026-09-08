Cerúndolo arremetió contra Massú durante eliminación del US Open

El tenista argentino Francisco Cerúndolo, pupilo del entrenador chileno Nicolás Massú, protagonizó un tenso momento con su equipo durante la derrota que puso término a su participación en el US Open 2026.

El trasandino cayó en los octavos de final ante el belga Alexander Blockx por 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5, luego de tres horas y 16 minutos de partido, resultado que clasificó al europeo por primera vez a los cuartos de final del certamen neoyorquino.

En medio de un encuentro ajustado, Cerúndolo comenzó a mostrar su frustración y dirigió varios reclamos hacia su rincón, donde se encontraban Massú y parte de su equipo de trabajo.

Uno de los momentos más llamativos se produjo cuando el argentino, molesto porque consideraba que no estaba recibiendo suficientes indicaciones desde su banca, se dirigió al doble campeón olímpico chileno y al kinesiólogo Esteban García.

"Ustedes son dos tumbas", lanzó Cerúndolo hacia su equipo, en una escena que fue captada por la transmisión del encuentro y que generó críticas en redes sociales.

La molestia se dio en un partido en el que el argentino dejó escapar diversas oportunidades ante un rival que también enfrentó dificultades físicas. Blockx sufrió un dolor en las costillas desde los primeros juegos y posteriormente reconoció que incluso evaluó abandonar el compromiso.

Cerúndolo, por su parte, también acusó molestias durante el encuentro y tuvo dificultades para encontrar continuidad, terminando su participación en Flushing Meadows después de haber alcanzado por primera vez los octavos de final del torneo.

Tras la derrota, el argentino reconoció su frustración por no haber aprovechado las opciones que tuvo durante el partido.

"Estoy caliente y con bronca, pero más allá del partido de hoy, haber hecho octavos de final es súper positivo", expresó el trasandino.

El episodio ocurrió apenas unos días después de uno de los mayores éxitos de la sociedad entre Cerúndolo y Massú. En la ronda anterior, el argentino protagonizó una espectacular remontada desde dos sets abajo para eliminar al estadounidense Taylor Fritz, noveno cabeza de serie, por 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4.

Massú comenzó a trabajar con Cerúndolo a comienzos de junio y la relación rápidamente entregó resultados: pocas semanas después, el argentino conquistó el ATP 500 de Queen's, el título de mayor categoría de su carrera, tras derrotar a Tommy Paul en la final.

El chileno regresó así al circuito como entrenador luego de finalizar anteriormente su trabajo con Hubert Hurkacz y asumió la conducción del argentino, quien cerró en Nueva York otra de sus mejores actuaciones en un torneo de Grand Slam, aunque con un momento de tensión que tuvo al extenista nacional como protagonista.