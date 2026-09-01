¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo ante Alexei Popyrin en el US Open?
El chileno jugará en la segunda ronda del último Grand Slam de la temporada.
El chileno jugará en la segunda ronda del último Grand Slam de la temporada.
El chileno Alejandro Tabilo, 28° en el ranking mundial, enfrentará el jueves al australiano Alexei Popyrin (130°), en la segunda ronda del US Open, último Grand Slam de la temporada.
El duelo aún no tiene programación definida por la organización torneo para este jueves 3 de septiembre, pero será transmitido en la señal de ESPN en TV Cable y en streaming en la plataforma Disney+Premium.
En el historia, Tabilo y Popyrin se han enfrentado en solo una ocasión, con triunfo para el australiano en la segunda ronda de Roland Garros en 2025.
Todos los detalles del duelo entre Tabilo y Popyrin los podrás seguir junto a Cooperativa.cl.