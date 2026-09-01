Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago14.3°
Humedad70%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | US Open

¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo ante Alexei Popyrin en el US Open?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno jugará en la segunda ronda del último Grand Slam de la temporada.

¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo ante Alexei Popyrin en el US Open?
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El chileno Alejandro Tabilo, 28° en el ranking mundial, enfrentará el jueves al australiano Alexei Popyrin (130°), en la segunda ronda del US Open, último Grand Slam de la temporada.

El duelo aún no tiene programación definida por la organización torneo para este jueves 3 de septiembre, pero será transmitido en la señal de ESPN en TV Cable y en streaming en la plataforma Disney+Premium.

En el historia, Tabilo y Popyrin se han enfrentado en solo una ocasión, con triunfo para el australiano en la segunda ronda de Roland Garros en 2025.

Todos los detalles del duelo entre Tabilo y Popyrin los podrás seguir junto a Cooperativa.cl.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada