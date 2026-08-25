¿Cuándo y dónde ver a Garin y Barrios en la segunda ronda de la qualy del US Open?

Los chilenos Cristian Garin (135° en el ranking ATP) y Tomás Barrios (144°) jugarán este miércoles sus respectivos duelos en la segunda ronda de la qualy del US Open, último Grand Slam de la temporada.

El US Open, en esta fase, sólo cuenta con transmisión por streaming, a través de la plataforma Disney+Premium.

El primero de los chilenos en saltar a la cancha será Barrios, en el turno inicial del court 13, a las 11:00 horas (15:00 GMT), ante el argentino Genaro Olivieri (222°).

En el historial, el chillanejo tiene seis victorias y una derrota frente al trasandino, ocurrida en un torneo Futuro en 2016.

Garin, por su lado, jugará en el segundo turno del court 4, cerca de las 12:30 horas (16:30 GMT), ante el sueco Elias Ymer (204°).

En este choque, "Gago" también cuenta con un historial positivo ante el escandinavo, con tres victorias: Poznan 2014, Wimbledon 2022 y Oeiras 2025.

En caso que ambos ganen, Barrios y Garin pasarán a tercera ronda y necesitarán una victoria más para acceder al cuadro principal, en donde espera Alejandro Tabilo (28°).