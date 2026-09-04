"Es un tenista mucho mejor": Zverev palpitó su choque con Tabilo en el US Open tras maratónica victoria

El tenista alemán Alexander Zverev (2° de la ATP) tuvo que batallar al límite este jueves para instalarse en la tercera ronda del US Open, instancia donde se transformó en el próximo rival del chileno Alejandro Tabilo (28°).

El germano debió irse nuevamente al máximo de cinco mangas para superar la resistencia del francés Quentin Halys (52°) por parciales de 6-4, 4-6, 7-6 (3), 6-7 (3) y 6-3, en una extenuante batalla de cuatro horas y media que concluyó pasadas las 2:00 de la madrugada en Nueva York.

Tras sellar su boleto a la siguiente fase, la raqueta germana fue consultada por el zurdo nacional y no escatimó en elogios: "Ha escalado bastante bien en el ranking este año. Jugué contra él en primera ronda (de este torneo), pero creo que ahora es un tenista mucho mejor. Así que espero otro partido muy complicado", advirtió.

Asimismo, Zverev realizó una fuerte autocrítica sobre su nivel tenístico actual, asegurando que ha salido a flote por pura resiliencia física.

"Físicamente me siento bien, estoy orgulloso de ser un jugador bastante fuerte en ese aspecto. Espero que en algún momento empiece a jugar un tenis mejor, porque ahora mismo estoy ganando jugando mal. También es una habilidad saber ganar cuando no juegas un gran tenis y creo que es algo que domino en este momento", remarcó.

En esa línea, agregó: "Ya lo dije: Nueva York siempre ha sido complicado para mí. Las condiciones hacen que sea realmente difícil jugar un buen tenis aquí, pero espero encontrar algo".

El frente a frente favorece de manera absoluta a Alexander Zverev, quien se ha impuesto en los dos compromisos previos que han disputado en el circuito profesional.

El cruce entre Alejandro Tabilo y el número dos del mundo por el pase a los octavos de final del último Grand Slam de la temporada se disputará este sábado, en horario que la organización de Flushing Meadows dará a conocer durante la jornada.