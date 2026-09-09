[VIDEO] Emotivo gesto: Tiafoe consoló a Michelsen tras épica remontada en el US Open

Una de las imágenes más conmovedoras de la presente edición del US Open se vivió la noche de ayer martes en Flushing Meadows, luego de la dramática victoria en cinco sets de Frances Tiafoe sobre su compatriota Alex Michelsen en los cuartos de final del torneo.

Michelsen, de 22 años y debutante en esta instancia de un Grand Slam, acarició el triunfo más importante de su carrera tras quedarse con las dos primeras mangas. Incluso, llegó a servir para cerrar el partido con ventaja de 5-4 en el tercer parcial. No obstante, no logró liquidar las acciones y Tiafoe (11° sembrado) inició una espectacular remontada para imponerse por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6 (10-6).

Tras la definición en el super tie-break, el impacto de la derrota golpeó de inmediato al joven tenista, quien rompió en llanto al momento de saludar a su rival. Lejos de una celebración efusiva, Tiafoe lo sostuvo en un prolongado abrazo para calmarlo.

"Yo no decía gran cosa. Intentaba mantener la compostura, pero no podía hacerlo bien", relató más tarde Michelsen. "Me dijo muchas cosas amables y personales: 'Lo lograrás. Cuando sea mayor, tú estarás aquí y volveremos a jugar en circunstancias como esta'. Todo ese tipo de cosas. Fue un gran gesto por su parte consolarme en ese momento", agregó emocionado.

Por su parte, Tiafoe no dudó en reconocer el mérito de su oponente: "Es un jugadorazo. Debería haber ganado fácilmente hoy. Tengo que darle un gran reconocimiento a Alex Michelsen".

Respecto a la emotiva escena en la red, el vencedor admitió en conferencia de prensa que no esperaba que la muestra de afecto se extendiera tanto, pero que comprendió la frustración de su compatriota: "Entendí el momento. Definitivamente estaba llorando sobre mi hombro", concluyó.