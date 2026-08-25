[VIDEO] Federer fue homenajeado con espectacular show de drones en el US Open

El suizo Roger Federer, leyenda del tenis mundial, fue homenajeado este martes con un espectacular show de drones en el US Open, tras haber vuelto a jugar en la pista dura de Flushing Meadows después de siete años.

"Su majestad" había jugado por última vez en 2019 y nunca tuvo una despedida oficial antes de su retiro en 2022. Por ese motivo, esta jornada fue especial para el helvético en la pista dura de Nueva York, recibiendo el cariño de la gente, que llenó el "Arthur Ashe" Stadium.

Federer, en primera instancia, venció a Andy Roddick en una exhibición con un solo set, exhibiendo el talento que lo llevó a ganar 20 Grand Slams, cinco de ellos de forma consecutiva en el US Open, entre 2004 y 2008.

Después, Federer volvió a celebrar, ganando por 7-5 un dobles junto a John McEnroe ante Andre Agassi y Roddick.

Tras los festejos, Federer recibió la ovación final de los asistentes y la organización brindó un homenaje, con un espectacular show de drones, que en el cielo formaron las iniciales del suizo (RF).