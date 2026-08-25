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Tópicos: Deportes | Tenis | US Open

[VIDEO] La enorme ovación a Roger Federer en su retorno al US Open

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El suizo volvió después de siete años, para una exhibición en Flushing Meadows.

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El suizo Roger Federer, leyenda del tenis mundial, recibió una enorme ovación este martes en el "Arthur Ashe" Stadium de Nueva York, tras volver al US Open, para jugar una exhibición con Andy Roddick, después de siete años de ausencia.

Federer, pentacampeón entre 2004 y 2008, tuvo su último partido en Flushing Meadows en 2019, ante Grigor Dimitrov en cuartos de final, y nunca pudo despedirse oficialmente del torneo, ya que en 2020 y 2021 no pudo jugar por lesiones, y en 2022 se retiró.

Por ese motivo, Federer fue aplaudido en el recinto en donde hizo historia, ya que es el único con el récord de ganar cinco títulos de forma consecutiva en el US Open.

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