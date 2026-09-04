[VIDEO] Sabalenka paró su partido en el US Open por espectador fumando marihuana

Una particular situación se dio durante el triunfo de Aryna Sabalenka (1ª WTA) ante la uzbeka Kamila Rakhimova (87ª) por la tercera ronda del US Open 2026, con la bielorrusa parando el primer set por un espectador que fumaba marihuana en la tribuna.

El partido apenas estaba en su tercer game cuando Sabalenka frenó su servicio para dirigirse a la umpire y alegar por el olor, que era "muy fuerte". Tras el curioso episodio, Sabalenka selló un claro 6-3 y 6-4.

Esta no es la primera vez, ni tampoco la primera edición, donde el consumo de cannabis genera cuestionamientos durante el Abierto de Estados Unidos.

Sin ir más lejos, el jueves recién pasado el francés Adrian Mannarino alegó que "se huele la marihuana en la pista, hay ruido por todos lados, esto se está convirtiendo en un zoológico. Son condiciones realmente particulares para jugar".