Zverev evitó sorpresas ante Khachanov y se instaló en la final del US Open

El alemán Alexander Zverev, segundo en el ranking mundial, avanzó a la final del US Open, último Grand Slam de la temporada, tras vencer en un exigente partido ante el ruso Karen Khachanov (50°).

Zverev arrancó con paso firme, pero se encontró con la resistencia del ruso, quien forzó al tiebreak el segundo y tercer parcial. Sin embargo, el oriundo de Hamburgo se exigió para evitar una sorpresa e impuso sus jerarquía, venciendo por 6-3, 7-6(7) y 7-6(6) en casi tres horas de partido.

Khachanov incluso estuvo a punto de ganar el tercer set y estirar a una cuarta manga el compromiso en la cancha del "Arthur Ashe" Stadium en Nueva York, pero Zverev impuso su jerarquía y ratificó su condición de primer favorito en el torneo.

Con la clasificación, será la segunda vez que Zverev dispute la final del US Open. La primera fue en 2020, una definición que perdió con el austríaco Dominic Thiem.

Además, buscará el segundo Grand Slam de su carrera, tras el título que logró en Roland Garros en junio pasado.

En la final, Zverev enfrentará al ganador del duelo entre estadounidenses que disputarán en el cierre de esta jornada Ben Shelton (9°) y Frances Tiafoe (12°).