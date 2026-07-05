Djokovic pasó a cuartos de Wimbledon y superó el récord ganador de Federer

El serbio Novak Djokovic (8° ATP) se impuso este domingo al ruso Roman Safiullin (132°) y avanzó a los cuartos de final de Wimbledon, conquista que le valió ser en exclusiva el jugador con más victorias en el mítico torneo en el All England Club.

El balcánico de 39 años, que persigue su octavo título en Londres y su vigésimo quinto Grand Slam, tardó tres horas y 28 minutos en cerrar la victoria por 7-6 (6), 6-3, 3-6 y 6-3 ante el ruso, procedente de la fase previa y verdugo del brasileño Joao Fonseca en tercera ronda.

"Nole" llegó a 106 triunfos en el Grand Slam inglés, superando la cifra de 105 que lo tenía empatado con el suizo Roger Federer en el registro histórico del certamen, en cuanto a la competencia masculina.

"El récord no supone una prioridad. No lo he pensado. Ni siquiera lo sabía hasta después de ganar el último partido. Ahora me parece irrelevante", dijo Djokovic tras el partido.

De vuelta al actual certamen, Djokovic jugará en cuartos contra el canadiense Felix Augar Aliassime (4°), verdugo del español Alejandro Davidovich (23°) por 6-7 (4), 7-6 (6), 6-3, 6-7 (2) y 6-1.