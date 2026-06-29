Djokovic trabajó más de lo esperado para vencer al chino Wu en su estreno en Wimbledon

Novak Djokovic tuvo un debut sumamente trabajado en Wimbledon tras derrotar en cuatro sets al chino Yibing Wu luego de batallar por más de tres horas en la Cancha Central para imponerse por parciales de 6-4, 5-7, 6-4 y 6-4 ante un rival que lo complicó bastante más de lo esperado en el césped londinense.

Aunque sobre el papel se proyectaba un estreno accesible para el balcánico, el asiático (102° del ranking ATP) saltó a la pista sin complejos. Pese a que "Nole" se adjudicó la primera manga apoyado en un quiebre tempranero, Wu reaccionó con un tenis agresivo y emparejó las acciones tras quedarse con el segundo parcial por 7-5.

El tercer set mantuvo la paridad con ambos jugadores resguardando con solidez sus respectivos servicios. Sin embargo, la experiencia de Djokovic apareció en el noveno juego, donde consiguió la ruptura necesaria para tomar la ventaja en el marcador y enfriar la reacción de su oponente.

En el último capítulo, el tenista chino continuó dando pelea, pero la falta de efectividad en los puntos de quiebre terminó pasándole la cuenta al desaprovechar seis oportunidades para romper el saque del serbio. Djokovic repitió la dosis en el noveno juego y selló el partido, recibiendo el reconocimiento de los asistentes, entre los que se encontraba el exfutbolista inglés David Beckham.

Con este trabajado paso a la siguiente ronda, el ganador de 24 Grand Slams ya proyecta su próximo desafío en el certamen británico. Su rival en el césped de Londres será el griego Stefanos Tsitsipas, quien buscará recuperar el protagonismo en el circuito tras una temporada de altibajos.