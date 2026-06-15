Garin tampoco jugará qualy de Wimbledon: "No tengo fecha clara de regreso"

La semana pasada el tenis chileno se quedó sin un representante en la qualy de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, luego de que Nicolás Jarry (204°) anunciara su baja para toda la gira de pasto por aún no recuperarse de una rebelde lesión en el codo.

Y este lunes se sumó su compatriota Cristian Garin (119°). Es que al igual que "Nico", la segunda raqueta nacional confirmó en esta jornada, a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, su ausencia por las siguientes semanas por no lograr superar una dolencia que viene arrastrando desde hace un tiempo.

"Quería contarles que desde hace algunos meses he estado compitiendo con una lesión que he intentado manejar y superar para seguir estando en la cancha. Lamentablemente, en las últimas semanas la situación se ha agravado bastante y he llegado a un punto en el que necesito para para enfocarme completamente en mi recuperación", comenzó explicando "Gago" en un texto.

"Después de realizar distintos estudios y evaluaciones médicas, junto a mi equipo hemos decidido que lo más responsable es detener la competencia durante las próximas semanas. Hoy no tengo una fecha clara de regreso, porque quiero darle a mi cuerpo el tiempo necesario para recuperarse de la mejor manera posible", añadió.

Además, agregó: "No es una decisión fácil, pero creo que es la correcta. Mi objetivo es volver a competir al máximo nivel y para eso necesito estar al 100%, tanto física como mentalmente".

De esta manera, Garin también sufrirá una caída importante en el ranking ATP, debido a que en La Catedral defiende la segunda ronda que alcanzó el año pasado.

En tanto, Tomás Barrios (137°) será el único chileno en la qualy de Wimbledon que arrancará el próximo lunes 22 de junio, donde buscará sumarse a un Alejandro Tabilo (31°) que ya está asegurado en el cuadro principal del major londinense.