Jannik Sinner revalidó su título de Wimbledon con remontada a Zverev

El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, retuvo su corona de campeón en el torneo de Wimbledon al derrotar en la final al alemán Alexander Zverev, próximo escolta del ranking ATP, en el All England Lawn Tennis Club.

Sinner, quien además abrochó su triunfo 100 en Grand Slams, remó desde atrás para imponerse por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4, en tres horas y 48 minutos.

Fue un duelo de sacadores al principio, pues no hubo quiebres y se fueron directo al tie-break, donde Zverev se impulsó para colocarse en ventaja.

Con las fuerzas intactas el siguiente set fue aún más equilibrado. Sin punto de break alguno, pero con Sinner sacando fuerza su para mejorar y ganar la manga e igualar el choque.

El tercer set dio la sensación de que "Sascha" empezó a flaquear, lo que aprovechó Sinner para ponerse 5-3, cerrar después el parcial y, finalmente, llevarse el definitivo cuarto asalto.

Con este bicampeonato, el italiano dejó atrás su dolorosa eliminación en segunda ronda de Roland Garros y elevó a cinco su cosecha de "majors", dos menos que el español Carlos Alcaraz: Cabe recordar que Sinner además tiene en su palmarés dos Abiertos de Australia y un Abierto de Estados Unidos.