Las hermanas Williams tendrán su retorno al dobles en Wimbledon

Las hermanas Serena y Venus Williams, seis veces campeonas de Wimbledon, jugarán el dobles en el Grand Slam británico después de recibir una invitación para disputar el torneo.

Las estadounidenses, dos de las jugadoras más laureadas de la historia del tenis, volverán a disputar un encuentro en All England Club, donde conquistaron seis títulos de dobles entre 2000 y 2016.

Las hermanas Williams no figuran entre las invitadas para el cuadro individual, aunque todavía queda una plaza de invitación por asignar en la competición femenina.

Serena, de 44 años y ganadora de 23 títulos de Grand Slam en individuales, regresó a la competición la pasada semana en Queen's junto a la canadiense Victoria Mboko, casi cuatro años después de su último partido oficial, disputado en el Abierto de Estados Unidos de 2022.

Ambas tenistas consiguieron el pase a la segunda ronda, instancia en la que se tuvieron que retirar por la lesión de Mboko.

Antes de Wimblendon, la pequeña de las Williams competirá en Berlín junto a la checa Karolina Muchova.

Por su parte, Venus, de 45 años y cinco veces campeona de Wimbledon en individuales, llegará tras haber perdido sus siete encuentros individuales disputados esta temporada.