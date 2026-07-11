Linda Noskova se coronó campeona en Wimbledon tras vencer a Muchova

La checa Linda Noskova logró su primer título de Grand Slam nada menos que en Wimbledon, gracias a un triunfo en tres sets frente a su compatriota Karolina Muchova.

La número 12 del ranking WTA celebró ante la novena del mundo con parciales de 6-2, 5-7 y 6-3, tras dos horas y 28 minutos de partido.

El juego de ataque de Noskova, brillante a lo largo de las dos semanas en el All England Club, la premió ante la experiencia de su rival, que volvió a perder una final de un torneo major tras Roland Garros 2024 contra la polaca Iga Swiatek.

Noskova, de 21 años, además de lograr el hito más importante de su carrera hasta la fecha, se erigió en la campeona más joven de Wimbledon desde su compatriota Petra Kvitova en el 2011 y la tercera checa en campeona sobre el césped inglés en los cuatro últimos años.

"Hemos hecho historia las dos. Somos amigas", dijo Noskova con el trofeo en mano. Luego, agregó: "He disfrutado tanto de estas dos semanas... Todas las lágrimas tristes, todas las lágrimas felices. Todo el sudor y la sangre que se invirtieron en esto valieron la pena. Definitivamente nunca olvidaré estas dos semanas".