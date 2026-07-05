Naomi Osaka eliminó a Aryna Sabalenka y dejó a Wimbledon sin la número uno del mundo

Naomi Osaka, tenista japonesa y exnúmero uno del mundo, dio uno de los grandes golpes de Wimbledon al eliminar a Aryna Sabalenka, actual líder del ranking WTA, con una victoria por 6-2 y 7-6 (2) que la instaló en los cuartos de final.

La nipona logró así su mejor actuación histórica en el All England Club y cortó una racha negativa ante Sabalenka, quien la había derrotado en los cinco enfrentamientos anteriores, tres de ellos durante esta temporada.

Sabalenka, campeona de cuatro Grand Slam, volvió a tropezar en Londres, torneo en el que nunca llegó a una final. Su mejor registro en la hierba inglesa sigue siendo la semifinal, instancia que alcanzó en tres oportunidades.

La caída de la bielorrusa no pone en riesgo su condición de número uno del mundo, pero sí profundizó una edición de Wimbledon sin sus principales favoritas, luego de las eliminaciones de Elena Rybakina e Iga Swiatek.

Osaka, que consiguió su primera victoria de 2026 ante una jugadora del top 10 y su tercer triunfo contra una número uno del mundo, elogió el trabajo de su entrenador Tomasz Wiktorowski tras el partido.

"Ha sido el gran hombre polaco el que ha provocado el cambio. Elogio a Tomasz y a mi equipo. Mi equipo es el mejor equipo de todos los tiempos. Me divierto tanto con ellos. Aprendo tanto. Estoy tan agradecida de que estén en este viaje conmigo", señaló en la pista.

La japonesa enfrentará en cuartos de final a la checa Karolina Muchova, quien superó a su compatriota Barbora Krejcikova por 7-5, 5-7 y 6-3.