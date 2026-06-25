Tomás Barrios sucumbió en la última ronda clasificatoria de Wimbledon

El tenista chileno Tomás Barrios (135° de la ATP) se quedó a la deriva en su intento por alcanzar el cuadro principal de Wimbledon luego de caer este jueves en la tercera y última ronda previa del tercer Grand Slam de la temporada.

En un intenso partido, el chillanejo se inclinó ante el australiano Dane Sweeny (126°) por 4-6, 6-4, 7-6 (5), 0-6 y 6-2 en un duelo que se prolongó por cuatro horas.

Barrios tuvo un buen arranque, pero el oceánico reaccionó y tomó la ventaja, pero el número tres de Chile reaccionó y forzó el quinto set.

Ahí, el australiano fue más efectivo y llegó a ponerse 4-0. Pese al esfuerzo de Barrios, quien alcanzó a recuperar un quiebre, finalmente Sweeny se quedó con el partido.

El próximo desafío de Barrios será el Challenger de Brasov, en Moldavia.

Así, el único nacional que dirá presente en La Catedral será Alejandro Tabilo, quien este viernes conocerá a su rival de primera ronda.