Aryna Sabalenka batalló ante Elena Rybakina y conquistó por primera vez el título en Indian Wells

La bielorrusa Aryna Sabalenka, numero uno del mundo, se coronó este domingo por primera vez campeona del torneo WTA 1.000 de Indian Wells, tras vencer en la final a la kazaja Elina Rybakina (3a).

Sabalenka se cobró revancha ante Rybakina, tras haber perdido el título en Australia en enero pasado, y celebró en California en un exigida remontada, por 3-6, 6-3 y 7-6(6) después de dos horas y 31 minutos de partido.

La número uno del mundo cedió el primer set ante la kazaja, quien estaba con el ímpetu de dar otro golpe en el historial de Sabalenka y arruina su tercera final en Indian Wells. Y estuvo a punto de lograrlo, ya que tuvo un punto de partido en el tiebreak del tercer set.

Sin embargo, Sabalenka aguantó y lo dio vuelta, para poder conquistar su décimo título en la categoría WTA 1.000.

La de este domingo fue la tercera final que disputaba Sabalenka en Indian Wells, que había perdido las dos primeras en 2023, precisamente frente a Rybakina, y en 2025 con Mirra Andreeva.

Rybakina, por su parte, no perdía una final desde que cayó en el WTA 1.000 de Miami en marzo de 2024. Desde entonces, había ganado las cinco finales que había disputado, dos de ellas frente a Sabalenka.