"Nuestra casa no sobrevivió": Tenista ucraniana denunció la destrucción de su hogar tras ataque ruso

La tenista ucraniana Dayana Yastremska (113ª del ranking WTA) utilizó sus redes sociales para denunciar la destrucción total de su hogar familiar, luego de que un misil ruso impactara directamente contra el edificio residencial donde residían en Ucrania.

A través de registros compartidos en sus plataformas digitales, la deportista dio cuenta del estado en que quedó el piso 22 de la estructura.

Entre los escombros, Yastremska destacó de forma simbólica una toalla oficial del torneo de Roland Garros que milagrosamente quedó colgada tras la explosión: "Una parte del tenis mundial sobrevivió a un misil ruso. Nuestra casa no", lamentó.

"Así es como luce el 'mundo ruso': un impacto directo de un misil de crucero Kalibr", fustigó la exnúmero 21 del orbe, apuntando con dureza a la ofensiva militar del Kremlin.

En la misma línea, la jugadora —que viene de competir la semana pasada en el US Open— envió un mensaje directo a las entidades rectoras del circuito (como la WTA, ATP y la ITF) respecto a la postura adoptada frente a la invasión: "Miren estas imágenes a través de nuestros ojos. Este es el verdadero significado de su 'neutralidad', desde la perspectiva ucraniana".

Cabe recordar que Yastremska ha sido una de las voces más críticas dentro del circuito frente a la guerra. En 2023, la tenista causó repercusión mundial al ratificar su decisión de no saludar a rivales rusas ni bielorrusas: "No importa de qué torneo se trate, no nos vamos a dar la mano", sentenció en aquella oportunidad.