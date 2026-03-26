Sabalenka avanzó a semifinales en Miami y se medirá con Rybakina

La bielorrusa Aryna Sabalenka (1ª de la WTA) derrotó a la estadounidense Hailey Baptiste (45ª) en cuartos de final del WTA 1.000 de Miami y se cruzará en las semifinales contra la kazaja Elena Rybakina, en lo que supondrá la reedición de las finales del Abierto de Australia e Indian Wells de este año.

Sabalenka se deshizo por doble 6-4 de Baptiste en una hora y 19 minutos de juego.

La bielorrusa sufrió en los primeros juegos del partido para mantener su saque, y tuvo que salvar 3 bolas de rotura en contra. No obstante, acabó llevándose el set con su primera oportunidad de quiebre cuando el marcador indicaba un 5-4 a su favor.

En el segundo set, ambas jugadoras defendieron sin problemas su servicio hasta que intercambiaron roturas en el sexto y el séptimo juego. De nuevo con 5-4, y gracias a dos dobles faltas de Baptiste, Sabalenka gozó de tres puntos de quiebre y de partido.

No aprovechó el primero, después de un gran juego de la estadounidense, pero a la segunda devolvió un resto cruzado ante el que Baptiste no pudo reaccionar.

La bielorrusa busca lograr el 'Sunshine Double', que consiste en ganar Indian Wells y Miami el mismo año.