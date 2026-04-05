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Tópicos: Deportes | Tenis | WTA

Tenista española recibió amenazas de muerte tras caer en un torneo en Bogotá

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Marina Bassols reveló fuertes mensajes desde el mundo de las apuestas.

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La tenista española Marina Bassols denunció en sus redes sociales amenazas de muerte, tras caer en la qualy del WTA de Bogotá frente a la rusa Anastasia Tikhonova.

"Hablo desde la rabia, la tristeza y también desde el miedo. No son solo insultos, han sido amenazas de muerte explícitas", expresó la jugadora catalana en su cuenta de Instagram.

"Es una cantidad desorbitada de mensajes la que recibimos, y lo más preocupante es que terminamos asumiéndolo como parte del día a día", agregó.

En esa línea, la tenista de 26 años vinculó estas agresiones con el mundo de las apuestas deportivas. "Nosotros salimos a competir y a hacer nuestro trabajo. No somos responsables del dinero que otros decidan jugarse", sostuvo.

Por último, Bassols hizo un llamado a detener este tipo de situaciones y solicitó la urgencia de tomar medidas. "Esto ya sobrepasó cualquier límite. ¿Hasta cuándo se va a permitir? ¿Tiene que pasar algo grave para que se actúe?", concluyó.

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