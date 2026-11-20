Valdivia se prepara para recibir el primer Ironman de distancia completa de Chile
La competencia se disputará el 29 de noviembre con 3.000 deportistas inscritos y contará con la presencia del legendario triatleta estadounidense Mark Allen.
La competencia se disputará el 29 de noviembre con 3.000 deportistas inscritos y contará con la presencia del legendario triatleta estadounidense Mark Allen.
Valdivia ultima los preparativos para recibir el próximo domingo 29 de noviembre el primer Ironman de distancia completa en la historia de Chile, que se disputará junto a la tercera edición del Ironman 70.3 Valdivia y reunirá a 3.000 deportistas de distintos países, con todos los cupos agotados.
La prueba principal contempla 3,8 kilómetros de natación, 180 de ciclismo y 42,2 de trote, con recorridos por el río Calle-Calle, Máfil y el centro de la ciudad. Ambas competencias entregarán cupos para sus respectivos campeonatos mundiales de 2027, en Hawái y Estados Unidos. Además, la organización espera la llegada de más de 30.000 personas, considerando atletas, familiares y equipos de apoyo.
Entre los invitados destaca el legendario estadounidense Mark Allen, seis veces campeón mundial de Ironman y antiguo rival del chileno Cristián Bustos, quien regresará a Valdivia para acompañar el evento. La programación también incluirá actividades familiares el viernes 27 de noviembre en el Parque Saval, con el Ironkids y la Family Run, que contempla recorridos de tres y cinco kilómetros.