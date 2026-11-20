Valdivia ultima los preparativos para recibir el próximo domingo 29 de noviembre el primer Ironman de distancia completa en la historia de Chile, que se disputará junto a la tercera edición del Ironman 70.3 Valdivia y reunirá a 3.000 deportistas de distintos países, con todos los cupos agotados.

La prueba principal contempla 3,8 kilómetros de natación, 180 de ciclismo y 42,2 de trote, con recorridos por el río Calle-Calle, Máfil y el centro de la ciudad. Ambas competencias entregarán cupos para sus respectivos campeonatos mundiales de 2027, en Hawái y Estados Unidos. Además, la organización espera la llegada de más de 30.000 personas, considerando atletas, familiares y equipos de apoyo.

Entre los invitados destaca el legendario estadounidense Mark Allen, seis veces campeón mundial de Ironman y antiguo rival del chileno Cristián Bustos, quien regresará a Valdivia para acompañar el evento. La programación también incluirá actividades familiares el viernes 27 de noviembre en el Parque Saval, con el Ironkids y la Family Run, que contempla recorridos de tres y cinco kilómetros.