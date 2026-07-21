Club Deportivo Universidad Católica abrió inscripciones para el Ironman 70.3 de Pucón

El Club Deportivo Universidad Católica (CDUC) inició oficialmente el proceso de inscripción para el Ironman 70.3 de Pucón 2027, evento programado para el domingo 10 de enero de dicho año.

En cuanto al trazado de la carrera, los triatletas enfrentarán un circuito que incluye 1.900 metros de natación en el Lago Villarrica y 90 kilómetros de ciclismo por el camino internacional hacia la zona de Curarrehue.

Finalmente, evento concluirá con la etapa de pedestrismo de 21 kilómetros, la cual se desarrollará por la península y diversos sectores urbanos de la ciudad que rodea al volcán Villarrica.

La información oficial sobre el proceso de inscripción, categorías, reglamento y programación del evento estará disponible en el sitio oficial, donde la organización publicará las novedades, actualizaciones y noticias relacionadas con la competencia.