Este sábado finalizó la Regata Aramco Chiloé Bicentenario, que congregó a 64 embarcaciones y casi 500 tripulantes quienes recorrieron las localidades de Quinched, Dalcahue, Quemchi, Achao, Rilán y el islote Yal. La jornada de clausura, que incluyó hasta tres pruebas, consagró como ganadores, por categoría, a: "Casablanca" de Ezequías Alliende (IRC Crucero), "Belén" de Carolina Ibáñez (IRC Regata), "Typhoon" de Emilio Cousiño (IRC Clásicos), "Bribón" de Javier Núñez (J/24), "Wichita IV" de José Tomás Errázuriz (J/105), "Link Capital" de Alejandro Pérez (J/70), "Pisco Sour" de Bernardo Matte (Soto 40) y "Emin" de Fernando Gallyas (Melges 32).

