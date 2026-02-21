Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago16.6°
Humedad68%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Kel Calderón desfiló por la Gala de Viña 2026 con un osado vestido

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La influencer Kel Calderón pasó por la Gala de Viña 2026 con un osado vestido amarillo que dejaba lucir completamente una de sus piernas. A través de sus redes sociales la hija de Raquel Argandoña mostró su preparación y los detalles de su look.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados