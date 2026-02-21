Kel Calderón desfiló por la Gala de Viña 2026 con un osado vestido
La influencer Kel Calderón pasó por la Gala de Viña 2026 con un osado vestido amarillo que dejaba lucir completamente una de sus piernas. A través de sus redes sociales la hija de Raquel Argandoña mostró su preparación y los detalles de su look.
