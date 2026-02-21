Síguenos:
París inauguró una nueva edición de su feria internacional agrícola

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, inauguró este sábado la versión número 62º del Salón Internacional de la Agricultura en París.

Durante más de 60 años, el evento ha reflejado y celebrado la diversidad de los sectores agrícolas franceses. La edición 2026 se celebrará desde el 21 de febrero al 1 de marzo.

