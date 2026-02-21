El presidente de Francia, Emmanuel Macron, inauguró este sábado la versión número 62º del Salón Internacional de la Agricultura en París.

Durante más de 60 años, el evento ha reflejado y celebrado la diversidad de los sectores agrícolas franceses. La edición 2026 se celebrará desde el 21 de febrero al 1 de marzo.

