Los daños en el Líbano tras bombardeo israelí que dejó 10 muertos
Kel Calderón desfiló por la Gala de Viña 2026 con un osado vestido
Vesta Lugg pasó por la Gala de Viña 2026 con un elegante traje
Cobresal dejó escapar la victoria en el final ante Deportes Concepcion en el Estadio "Ester Roa"
Los daños en el Líbano tras bombardeo israelí que dejó 10 muertos
La formación de la UC para recibir a Coquimbo Unido en el Claro Arena
La formación de Colo Colo para visitar a O'Higgins de Rancagua en la cuarta fecha de la Liga
El valle de la Becá, ubicada en la zona de Balbeek en el Líbano, fue objeto de ataques israelíes que dejaron 10 muertos y 24 heridos, acusados por parte de Tel Aviv de ser "terroristas" que planeaban bombardeos contra su territorio.
Según el Ejército israelí, se atacó y eliminó "a varios terroristas del arsenal de misiles de Hizbulá en tres centros de mando", mientras que el Ministerio de Salud Pública libanés denunció "el martirio de 10 ciudadanos" y las lesiones de otros 24, "incluidos tres niños".
Israel justificó los bombardeos afirmando que los presuntos milicianos trabajaban para "acelerar la preparación de la organización y aumento de la fuerza" de Hizbulá, que "es el cuerpo responsable de lanzar misiles al Estado de Israel y ha estado planteando recientemente lanzamientos de esta naturaleza a territorio israelí".
Israel ha bombardeado prácticamente a diario el Líbano desde que entró en vigor la tregua el 27 de noviembre de 2024 y, según la prensa, ha intensificado los ataques para evitar que Hizbulá asista a Irán en caso de una escalada con Washington.