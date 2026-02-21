El valle de la Becá, ubicada en la zona de Balbeek en el Líbano, fue objeto de ataques israelíes que dejaron 10 muertos y 24 heridos, acusados por parte de Tel Aviv de ser "terroristas" que planeaban bombardeos contra su territorio.

Según el Ejército israelí, se atacó y eliminó "a varios terroristas del arsenal de misiles de Hizbulá en tres centros de mando", mientras que el Ministerio de Salud Pública libanés denunció "el martirio de 10 ciudadanos" y las lesiones de otros 24, "incluidos tres niños".

Israel justificó los bombardeos afirmando que los presuntos milicianos trabajaban para "acelerar la preparación de la organización y aumento de la fuerza" de Hizbulá, que "es el cuerpo responsable de lanzar misiles al Estado de Israel y ha estado planteando recientemente lanzamientos de esta naturaleza a territorio israelí".

Israel ha bombardeado prácticamente a diario el Líbano desde que entró en vigor la tregua el 27 de noviembre de 2024 y, según la prensa, ha intensificado los ataques para evitar que Hizbulá asista a Irán en caso de una escalada con Washington.

