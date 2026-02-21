Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago19.8°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Zampedri y Giani comandaron la remontada de la UC sobre Coquimbo Unido en el Claro Arena

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Universidad Católica, con doblete de Fernando Zampedri y un gol de Justo Giani, celebró una remontada por 3-1 sobre Coquimbo Unido, en la cuarta fecha de la Liga de Primera.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados