El boom de los "therians" llegó hasta los memes del fútbol chileno
El boom de los Therians ha impactado en las redes sociales e incluso en el mundo del deporte algunos usuarios se tomaron con humor esta situación, con memes relacionados a equipos del fútbol chileno (en especial Colo Colo y la U).
