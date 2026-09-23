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Tópicos: Deportes

[VIDEO] Antonella Martínez marcó un golazo en la final sub 20 ante Venezuela en Santa Fe

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La delantera de Everton definió con sutileza tras una gran jugada de Vaitiare Pardo.

[VIDEO] Antonella Martínez marcó un golazo en la final sub 20 ante Venezuela en Santa Fe
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Antonella Martínez, delantera de la selección chilena femenina sub 20, puro el 1-0 para el combinado nacional ante Venezuela en la final de la categoría en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, Argentina.

La atacante de Everton remató un centro de Vaitiare Pardo, quien elaboró una gran jugada individual para asistir a Martínez, la cual definió con sutileza a los 47' y acercó a Chile a su primera medalla de oro en fútbol femenino.

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