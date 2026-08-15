Chile cayó ante Puerto Rico y terminó 22° en el Mundial Femenino Sub 17 de Voleibol

Chile cerró su participación en el Campeonato Mundial Femenino Sub 17 de Vóleibol con una derrota por 3-0 ante Puerto Rico en el Gimnasio Polideportivo de San Felipe y finalizó en el 22° lugar del torneo.

El conjunto puertorriqueño se quedó con el primer set por 25-16, mientras las nacionales mostraron una mayor resistencia en las siguientes mangas. Chile logró mantenerse cerca en el marcador, pero Puerto Rico volvió a imponerse por 25-23 y 25-23 para cerrar el encuentro.

Las "Guerreras Rojas" concluyeron de esta manera su primer Mundial Femenino Sub 17, competencia en la que consiguieron dos victorias, frente a Egipto y Argelia, y acumularon ocho sets ganados a lo largo de su participación.

Chile cerró una histórica participación como anfitrión

La cita planetaria significó además una experiencia inédita para el vóleibol nacional, con Chile recibiendo el torneo y enfrentándose a algunas de las principales selecciones juveniles del mundo.

La competencia finalizará este domingo en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional, donde Estados Unidos y Turquía disputarán la final desde las 19:00 horas. Ambos equipos ya se enfrentaron en la fase de grupos, con triunfo estadounidense por 3-0.

Estados Unidos llegó a la definición después de derrotar por 3-0 a China, vigente campeona mundial, mientras Turquía superó por el mismo marcador a China Taipéi para instalarse en el duelo por el título.