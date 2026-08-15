Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago5.4°
Humedad96%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Voleibol

Chile cayó ante Puerto Rico y terminó 22° en el Mundial Femenino Sub 17 de Voleibol

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las "Guerreras Rojas" perdieron por 3-0 en San Felipe y cerraron una histórica participación con dos triunfos y ocho sets ganados en la cita planetaria.

Chile cayó ante Puerto Rico y terminó 22° en el Mundial Femenino Sub 17 de Voleibol
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Chile cerró su participación en el Campeonato Mundial Femenino Sub 17 de Vóleibol con una derrota por 3-0 ante Puerto Rico en el Gimnasio Polideportivo de San Felipe y finalizó en el 22° lugar del torneo.

El conjunto puertorriqueño se quedó con el primer set por 25-16, mientras las nacionales mostraron una mayor resistencia en las siguientes mangas. Chile logró mantenerse cerca en el marcador, pero Puerto Rico volvió a imponerse por 25-23 y 25-23 para cerrar el encuentro.

Las "Guerreras Rojas" concluyeron de esta manera su primer Mundial Femenino Sub 17, competencia en la que consiguieron dos victorias, frente a Egipto y Argelia, y acumularon ocho sets ganados a lo largo de su participación.

Chile cerró una histórica participación como anfitrión

La cita planetaria significó además una experiencia inédita para el vóleibol nacional, con Chile recibiendo el torneo y enfrentándose a algunas de las principales selecciones juveniles del mundo.

La competencia finalizará este domingo en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional, donde Estados Unidos y Turquía disputarán la final desde las 19:00 horas. Ambos equipos ya se enfrentaron en la fase de grupos, con triunfo estadounidense por 3-0.

Estados Unidos llegó a la definición después de derrotar por 3-0 a China, vigente campeona mundial, mientras Turquía superó por el mismo marcador a China Taipéi para instalarse en el duelo por el título.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada