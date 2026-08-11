Chile cayó ante Turquía y jugará por los últimos puestos del Mundial femenino de vóleibol sub 17

La selección chilena femenina sub 17 cayó por 0-3 ante Turquía en el cierre de la fase de grupos del Mundial de vóleibol de la categoría, que se disputa en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional.

El combinado nacional no logró abrochar el paso a la ronda de octavos tras sucumbir ante el poderío de su rival, cediendo en el compromiso con parciales de 16-25, 15-25 y 13-25.

Con este marcador, Chile finalizó en la quinta ubicación del Grupo A con 3 unidades, quedando sin opciones de alcanzar el cuarto lugar que se adjudicó Tailandia, que avanzó a la siguiente fase junto a Estados Unidos, Turquía y Republica Checa.

Pese a quedar fuera de la disputa por el trofeo, la participación de la selección nacional en el torneo continuará en la llave de clasificación por las posiciones 19 a 24, instancia en la que comenzará jugando ante Brasil.

El duelo ante Brasil será este miércoles, a las 14:00 horas.